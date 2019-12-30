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Женщина, сбитая сбежавшим с места ДТП водителем на Ярослава Гашека, умерла в больнице

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Неизвестный оставил за собой труп.

В Петербурге скончалась женщина, которую неизвестный водитель сбил на улице Ярослава Гашека у дома под номером 6. Ранее очевидцы сообщили, что пострадавшей оторвало ногу. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу. Там пациентка и не выдержала серьезности травм. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

Напомним, что авария произошла вечером 28 января. Автомобилист на "Дэу Нексии" наехал на пешехода. Это произошло в зоне регулируемого перехода. Шофер скрылся с места ДТП. Позже машину виновника нашли. Он оставил ее в 200 метрах. Однако в салоне транспортного средства злоумышленника уже не было. Сейчас нарушителя разыскивает полиция.

Ранее Piter.tv писал о том, что водитель каршеринга без прав устроил ДТП в Кронштадте.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

Видео: ГИБДД по СПб и Ленобласти
 

Теги: улица ярослава гашека
Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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