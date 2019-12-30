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Водитель каршеринга без прав устроил ДТП в Кронштадте
Сегодня, 19:58
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nadezhda_sib

Водитель каршеринга без прав устроил ДТП в Кронштадте

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О пострадавших не сообщается.

Водителя могут привлечь к уголовной ответственности за ДТП в Кронштадтском районе. По предварительной информации, он управлял авто в состоянии наркотического опьянения. 

Авария произошла вечером 27 января у дома №12 по Ленинградской улице. За рулем находился мужчина 1983-го года рождения.

Водитель каршеринга согласился не проведения освидетельствования, однако от медицинского отказался.  

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности и лишился водительских прав. 

Сегодня в Московском районе пожилая женщина скончалась после ДТП. 

Фото: "Дорожный инспектор" / VK 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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