Водитель каршеринга без прав устроил ДТП в Кронштадте

О пострадавших не сообщается.

Водителя могут привлечь к уголовной ответственности за ДТП в Кронштадтском районе. По предварительной информации, он управлял авто в состоянии наркотического опьянения.

Авария произошла вечером 27 января у дома №12 по Ленинградской улице. За рулем находился мужчина 1983-го года рождения.

Водитель каршеринга согласился не проведения освидетельствования, однако от медицинского отказался.

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности и лишился водительских прав.

Сегодня в Московском районе пожилая женщина скончалась после ДТП.

Фото: "Дорожный инспектор" / VK