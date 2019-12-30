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На Кубинской улице иномарка насмерть сбила пенсионерку
Сегодня, 19:20
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nadezhda_sib

На Кубинской улице иномарка насмерть сбила пенсионерку

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Инцидент произошел на "зебре".

Вечером 28 января в Московском районе Петербурга произошло смертельное ДТП. Подробности сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

По предварительным данным, авария произошла около 17:08 на Кубинской улице у дома №34. Водитель "Пежо" сбил женщину лет 70 в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. 

Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм. Личность погибшей предстоит установить. 

По факту произошедшего проводится проверка. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что тягач врезался в отбойник на КАД из-за тормозящей легковушки. 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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