На Кубинской улице иномарка насмерть сбила пенсионерку

Инцидент произошел на "зебре".

Вечером 28 января в Московском районе Петербурга произошло смертельное ДТП. Подробности сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

По предварительным данным, авария произошла около 17:08 на Кубинской улице у дома №34. Водитель "Пежо" сбил женщину лет 70 в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм. Личность погибшей предстоит установить.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что тягач врезался в отбойник на КАД из-за тормозящей легковушки.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"