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Тягач врезался в отбойник на КАД из-за тормозящей легковушки

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У такси осталась разбитой вся передняя часть.

Во вторник, 28 января, на 53-м километре внутреннего кольца КАДа произошло неприятное ДТП: тягач врезался в такси. Со слов водителя большегруза, легковушку, ехавшую перед ним, остановили на стационарном посту сотрудники ГИБДД. Торможение иномарки превратилось в опасное движение: водитель не справился с управлением и влетела в отбойник. 

Тягач, не успев отреагировать на аварию, начал резкое торможение, но также врезался в ограждение. В результате столкновения у легковушки оказалась разбитой вся передняя часть, тягачу повезло больше – машина не получила сильных повреждений.

По факту ДТП ведется проверка, о пострадавших информации пока не поступало.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге юный "гонщик" без прав получил 10 суток ареста.

Видео: Piter.TV

Теги: дтп машина врезалась в отбойник, кад
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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