Решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела.

Во вторник, 28 января, стало известно о том, что в Петербурге юный "гонщик" без прав получил 10 суток ареста. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по городу и области.

Инцидент произошел в минувшие выходные, 25 января, на улице Гидростроителей в Кронштадте. Полицейские попытались остановить водителя, который нарушил правила ПДД, но у "гонщика" были другие планы. В итоге правоохранителям пришлось догонять недобросовестного участника движения. После задержания выяснилось, что у 20-летнего петербуржца нет прав. Молодой человек арендовал каршеринг по поддельному аккаунту.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что на Кондратьевском неизвестные пироманы подожгли три машины.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД