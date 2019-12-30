Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во вторник, 28 января, стало известно о том, что на Кондратьевском неизвестные пироманы подожгли три машины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области.

Первый поджог зафиксирован на Омской улице. Там неизвестные подожгли "Опель Астра". Полицейские после просмотра видеозаписей с камер видеонаблюдения выяснили, что автомобиль вспыхнул после того, как рядом прошли два мужчины. После к правоохранителям обратился ещё один пострадавший. Его машину подожгли на парковке по Светлановскому проспекту у дома №107/2. Третий заявитель рассказал, что огонь охватил сразу несколько автомобилей у дома №46 по Кондратьевскому проспекту.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что автомобиль попал в бетонную ловушку на Пулковском шоссе.

Фото:pixabay