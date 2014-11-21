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Женщина с ребенком выпали из окна квартиры жилого дома в Москве

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Ребенок погиб в результате падения.

Женщина с ребенком выпали из окна квартиры жилого дома в Москве. Об этом сообщает московское ГСУ СК в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на шоссе Энтузиастов. По предварительным данным, женщина пыталась удержать ребенка, падающего из окна, и выпала вместе с ним. Ребенок погиб в результате падения. Женщина госпитализирована. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что автомобиль въехал в здание на Покровском бульваре после столкновения с другой машиной.

Видео: Telegram / Прокуратура Москвы

Теги: женщина, жилой дом, москва, падение из окна, ребенок
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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