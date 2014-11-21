Ребенок погиб в результате падения.

Женщина с ребенком выпали из окна квартиры жилого дома в Москве. Об этом сообщает московское ГСУ СК в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на шоссе Энтузиастов. По предварительным данным, женщина пыталась удержать ребенка, падающего из окна, и выпала вместе с ним. Ребенок погиб в результате падения. Женщина госпитализирована. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram / Прокуратура Москвы