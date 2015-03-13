ТГ 112: в аварии пострадали два человека.

Автомобиль въехал в здание на Покровском бульваре после столкновения с другой машиной. Об этом рассказали представители столичного департамента по транспорту в своих социальных сетях. Известно, что автомобильная авария зафиксирована около дома под номером три. После столкновения машин дорожное движение не было затруднено.

Одна из машин въехала в здание. На месте работают оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется. пресс-служба Дептранспорта Москвы

Известно, что автомобиль BMW вынесло на тротуар. В результате происшествия пострадали два человека. В настоящее время на месте работают оперативные службы.

ДТП с участием трамвая и автобуса собрало пробку на Петергофском шоссе.

Фото и видео: Telegram / 112