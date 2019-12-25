  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
ДТП с участием трамвая и автобуса собрало пробку на Петергофском шоссе
Сегодня, 9:50
153
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

ДТП с участием трамвая и автобуса собрало пробку на Петергофском шоссе

0 0

Один из вагонов трамвая из-за удара сошел с рельсов.

Пассажирский автобус въехал в бок трамвая на Петергофском шоссе. Фото с места происшествия в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" опубликовали очевидцы.

Один из вагонов трамвая из-за удара сошел с рельсов. Автобус отбросило в сторону, он перегородил проезд остальным автомобилям.

По данным "Яндекс.Карт", на месте ДТП образовалась небольшая пробка.

Ранее на Piter.tv: Арестованный за смертельное ДТП у Троицкого моста оказался нарушителем со стажем.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Petya Petrov)

Теги: петергофское шоссе, трамвай
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии