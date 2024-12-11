Женщину с коляской чуть не сбила машина на Будапештской

К счастью, водитель сумел свернуть в сторону, и всё обошлось благополучно.

Запись, сделанная регистратором авто, демонстрирует, как женщина с коляской попыталась пересечь оживленный перекресток на пересечении проспекта Славы и Будапештской улицы. Видео, датированное 13 февраля, было опубликовано в сообществе "Новости Купчино".

Как прокомментировали в группе, женщина решила не подниматься по лестнице, ведущей к пешеходному переходу, а перешла Будапештскую улицу напрямик и едва не угодила под машину. К счастью, водитель сумел свернуть в сторону, и всё обошлось благополучно.

Этот участок известен своими авариями. Надземные переходы на проспекте Славы, которые горожане окрестили "креветкой" и "крабом", были построены в 2013–2014 годах. После их открытия 2,5 километра дороги лишились традиционных наземных переходов. Местные жители долгое время критиковали нововведения, но впоследствии споры стихли.

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Видео: ВКонтакте / Новости Купчино