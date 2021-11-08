Женщину с детьми увезла "скорая" после лобового ДТП на юге Петербурга

Обе легковушки оказались смяты в результате столкновения.

Вечером 7-го ноября два легковых автомобиля стали участниками лобового ДТП на юге Петербурга. Очевидцы утверждают в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в "ВКонтакте", что в аварии пострадала женщина вместе с двумя детьми.

ДТП произошло на перекрестке Краснопутиловской улицы и проспекта Народного Ополчения. Удар был серьезным, обе машины оказались практически смяты.

Девушка не могла самостоятельно выйти, мальчик лет 6 жаловался на боль в животе, второй мальчик разбит нос сильно. Была еще собака. написала свидетель ДТП Лана.

Также сообщается еще об одном пострадавшем — мужчине.

Официальной информации от ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти пока не поступало.

На некоторое время было перекрыто движение по Краснопутиловской улице от проспекта Народного Ополчения до улицы Червонного Казачества из-за дорожного инцидента.

Видео и фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб