На Краснопутиловской улице пострадали четыре человека в аварии с двумя "Рено"

По данным источника, женщине и двум детям понадобилась помощь врачей, они находились в автомобиле Renault Logan.

В воскресенье вечером, 7 ноября, на Краснопутиловской улице столкнулись Renault Megane и Renault Logan. В результате дорожного происшествия пострадали четыре человека. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на источник.

По данным источника, женщине и двум детям понадобилась помощь врачей, они находились в автомобиле Renault Logan. Также пострадал мужчина, который был в другом автомобиле.

На некоторое время было перекрыто движение по Краснопутиловской улице от проспекта Народного Ополчения до улицы Червонного Казачества из-за дорожного инцидента.

Ранее на Полюстровском проспекте сгорел Nissan. Информации о пострадавших нет.

Фото: Piter.tv

