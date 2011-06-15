На Краснопутиловской улице пострадали четыре человека в аварии с двумя "Рено"

В воскресенье вечером, 7 ноября, на Краснопутиловской улице столкнулись Renault Megane и Renault Logan. В результате дорожного происшествия пострадали четыре человека. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на источник.
По данным источника, женщине и двум детям понадобилась помощь врачей, они находились в автомобиле Renault Logan. Также пострадал мужчина, который был в другом автомобиле.
На некоторое время было перекрыто движение по Краснопутиловской улице от проспекта Народного Ополчения до улицы Червонного Казачества из-за дорожного инцидента.
Ранее на Полюстровском проспекте сгорел Nissan. Информации о пострадавших нет.
Фото: Piter.tv
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