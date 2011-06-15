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На Краснопутиловской улице пострадали четыре человека в аварии с двумя "Рено"
Сегодня, 22:49
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На Краснопутиловской улице пострадали четыре человека в аварии с двумя "Рено"

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По данным источника, женщине и двум детям понадобилась помощь врачей, они находились в автомобиле Renault Logan.

В воскресенье вечером, 7 ноября, на Краснопутиловской улице столкнулись  Renault Megane и Renault Logan. В результате дорожного происшествия пострадали четыре человека. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на источник.

По данным источника, женщине и двум детям понадобилась помощь врачей, они находились в автомобиле Renault Logan. Также пострадал мужчина, который был в другом автомобиле. 

На некоторое время было перекрыто движение по Краснопутиловской улице от проспекта Народного Ополчения до улицы Червонного Казачества из-за дорожного инцидента.

Ранее на Полюстровском проспекте сгорел Nissan. Информации о пострадавших нет.  

Фото: Piter.tv 
 

Теги: авария, краснопутиловская
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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