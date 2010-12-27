Петербурженка обвинила сожителя в совращении дочери спустя пять лет

Школьница переспала со взрослым мужчиной в июне 2014 года.

В понедельник, 11 марта, в полицию Петербурга обратилась женщина и заявила о половом сношении бывшего сожителя и ее несовершеннолетней дочери. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Интимная близость между мужчиной и 13-летней девочкой состоялась в июне 2014 года в Гатчине. В настоящей момент потерпевшей уже есть 18 лет, она нигде не учится и не работает.

По факту случившегося полиция начала проверку. Совратителя ищут.

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Фото: Piter.TV