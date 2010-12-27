Три года назад в гараже Красного Села украинец развратил 12-летнего пасынка

Теперь его разыскивает полиция.

Полиция Петербурга разыскивает гражданина Украины, которого подозревают в развращении 12-летнего пасынка три года назад. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

В полицию 11 марта пришла 34-летняя жительница Красного Села. Она рассказала, что ее 35-летний бывший супруг осенью 2015 года совершил развратные действия над ее 12-летним сыном в гараже в поселке Хвойный.

Сейчас подозреваемого разыскивает полиция. Известно, что мужчина гражданин Украины, в Петербурге не зарегистрирован и официально не работает.

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