На бульваре Новаторов неизвестный засунул руку под юбку 13-летней школьнице

И совершил определенные действия.

Полиция Кировского района разыскивает злоумышленника, который совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

В полицию 11 марта пришла 37-летняя петербурженка, которая работает воспитателем в детском саду. Она рассказала, что в этот же день примерно в 14:45 около 76 дома по бульвару Новаторов неизвестный мужчина засунул руку под юбку ее 13-летней дочери и совершил определенные действия

По данному заявлению проводится проверка.

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Фото: Piter.TV