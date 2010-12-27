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На бульваре Новаторов неизвестный засунул руку под юбку 13-летней школьнице
Сегодня, 10:41
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nastya960

На бульваре Новаторов неизвестный засунул руку под юбку 13-летней школьнице

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И совершил определенные действия.

Полиция Кировского района разыскивает злоумышленника, который совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

В полицию 11 марта пришла 37-летняя петербурженка, которая работает воспитателем в детском саду. Она рассказала, что в этот же день примерно в 14:45 около 76 дома по бульвару Новаторов неизвестный мужчина засунул руку под юбку ее 13-летней дочери и совершил определенные действия

По данному заявлению проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: Педофил соблазнил шестиклассницу на парковке возле парка "Озеро Долгое".
Фото: Piter.TV

 

 

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Теги: бульвар новаторов, педофил, совращение малолетних
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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