На бульваре Новаторов неизвестный засунул руку под юбку 13-летней школьнице

Полиция Кировского района разыскивает злоумышленника, который совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.
В полицию 11 марта пришла 37-летняя петербурженка, которая работает воспитателем в детском саду. Она рассказала, что в этот же день примерно в 14:45 около 76 дома по бульвару Новаторов неизвестный мужчина засунул руку под юбку ее 13-летней дочери и совершил определенные действия
По данному заявлению проводится проверка.
Ранее на Piter.TV: Педофил соблазнил шестиклассницу на парковке возле парка "Озеро Долгое".
Фото: Piter.TV
Оставить комментарий