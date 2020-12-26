Пострадавшую госпитализировали.

Женщина потеряла сознание перед входом в отель на Невском проспекте в Петербурге. Момент инцидента попал на камеры наблюдения, записи с которых оказались в распоряжении Piter.tv.

Известно, что на скользкой пешеходной части Невского проспекта 60-летняя женщина попыталась перейти дорогу. Она подскользнулась, упала и потеряла сознание. На месте происшествия появились врачи скорой помощи, которые госпитализировали пострадавшую.

На Васильевском острове на скользкой дороге пострадал автомобиль "Газель", который перевернулся и чудом не столкнулся с другими машинами.

Видео: Piter.tv