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Вчера, 22:47
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Женщина потеряла сознание перед входом в отель на Невском

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Пострадавшую госпитализировали.

Женщина потеряла сознание перед входом в отель на Невском проспекте в Петербурге. Момент инцидента попал на камеры наблюдения, записи с которых оказались в распоряжении Piter.tv.

Известно, что на скользкой пешеходной части Невского проспекта 60-летняя женщина попыталась перейти дорогу. Она подскользнулась, упала и потеряла сознание. На месте происшествия появились врачи скорой помощи, которые госпитализировали пострадавшую.

На Васильевском острове на скользкой дороге пострадал автомобиль "Газель", который перевернулся и чудом не столкнулся с другими машинами.

Видео: Piter.tv

Теги: видео с камер, зима, инцидент, невский, падение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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