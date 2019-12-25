Женщина попала под колеса "скорой" на пешеходном переходе в Приморском районе

Машина ехала с выключенными сигналами.

В субботу, 1 августа, в Приморском районе Петербурга машина службы "03" совершила наезд на женщину 54 лет в зоне пешеходного перехода. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по городу и области.

Происшествие произошло недалеко от дома 62 по Приморскому шоссе. По предварительной информации, "скорая" передвигалась без специальных сигналов. Пострадавшая с травмами средней степени тяжести и пациент, которого перевозила машина, были госпитализированы дополнительными нарядами.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

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Фото: Piter.TV