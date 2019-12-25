Движение на Гореловском путепроводе ограничили после двух ДТП

На участке перевернулся автомобиль и образовался "паровозик".

На недавно открытом Гореловском путепроводе снова установили ограничение движения. Буквально спустя сутки на участке произошло 2 серьёзные аварии. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на ВК-сообщество "Транспортный коллапс, Красное Село".

Сначала на путепроводе перевернулся автомобиль, который задел в движении белый "Mitsubishi". Позже на подъезде к недавно открытому участку на проспекте Ленина столкнулись сразу 5 автомобилей.

Ранее мы рассказали о том, что навтодороге "Петербург-Псков" в ДТП погиб водитель Chevrolet.

Фото: ВКонтакте / krasnoe_selo