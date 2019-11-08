На автодороге "Петербург-Псков" в ДТП погиб водитель Chevrolet

Смертельное ДТП произошло накануне вечером в Лужском районе Ленинградской области. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Авария на автодороге "Петербург — Псков" произошла около 22:10. По предварительной информации, автомобиль LADA Granta выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Chevrolet Lanos.
Водитель Chevrolet погиб на месте, водитель и пассажир LADA доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Проводится проверка.
Накануне Kia Rio сбила пенсионерку на проспекте Просвещения.
Фото: Дорожный инспектор
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