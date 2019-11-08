  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На автодороге "Петербург-Псков" в ДТП погиб водитель Chevrolet
Сегодня, 11:03
304
nastya960

На автодороге "Петербург-Псков" в ДТП погиб водитель Chevrolet

0 0

Водитель и пассажир LADA доставлены в больницу.

Смертельное ДТП произошло накануне вечером в Лужском районе Ленинградской области. Об этом сообщил отдел пропаганды  ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Авария на автодороге "Петербург — Псков" произошла около 22:10. По предварительной информации, автомобиль LADA Granta выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Chevrolet Lanos.

Водитель Chevrolet погиб на месте, водитель и пассажир LADA доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Проводится проверка.

Накануне Kia Rio сбила пенсионерку на проспекте Просвещения.

Фото: Дорожный инспектор

Теги: chevrolet
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии