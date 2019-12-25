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Женщина получила тяжелые травмы, попав под колеса авто на проспекте Солидарности
Сегодня, 9:20
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Женщина получила тяжелые травмы, попав под колеса авто на проспекте Солидарности

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Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Утром 17 сентября в Невском районе Петербурга женщина попала под колеса авто. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и Ленобласти.

Авария произошла около 6:30 у дома №8 на проспекте Солидарности. Женщина 30 лет оказалась под колесами автомобиля Volvo. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

В настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что пострадавший в ДТП на Адмирала Трибуца мотоциклист умер в больнице.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, сбили пешехода
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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