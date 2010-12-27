Женщина погибла в ДТП в Волховском районе

Также есть трое пострадавших.

На 121-м километре автодороги Зуево-Новая Ладога 22-го июня произошло серьезное ДТП. В его результате погибла женщина. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

На трассе столкнулись Ford и ВАЗ-2115. Иномарка не предоставила преимущество второму участнику движения. Водитель и двое пассажиров ВАЗа получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Еще одна пассажирка скончалась на месте от полученных травм.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что легковушка попала под фуру на Московском шоссе.

Фото: vk.com/dorinspb