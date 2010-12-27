На Московском шоссе легковушка попала под фуру

Рядом с кругом на Колпино начинает собираться пробка.

Вечером 22 июня на Московском шоссе в районе круга на Колпино произошла авария с участием легковушки и фуры, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Lada Priora с новгородскими номерами перестраивалась в другой ряд. Водитель фуры, судя по всему, не заметил машину и практически наехал на легковушку.

"Сейчас будет вообще ад", – комментирует начало пробки один из пользователей.

В результате аварии пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что каршеранговый автомобиль закончил аренду аварией.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"