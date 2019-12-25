Во время пожара в СНТ "Пролетарец" погиб человек

Возгорание произошло около 2:40.

Ночью 18 мая в пожаре в Лужском районе Ленобласти погибла женщина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по 47 региону.

Возгорание в СНТ "Пролетарец" произошло около 2:40. Горели частный дом и хозпостройка на площади 68 м2. С огнём боролись 8 человек, пожар был ликвидирован в 4:05.

По предварительной информации, в пожаре погиб человек. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее на Piter.tv: Во время пожара на Витебской житель дома надышался угарным газом.

Фото: Piter.tv