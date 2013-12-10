Во время пожара на Витебской житель дома надышался угарным газом

Огонь тушили 20 сотрудников МЧС и 4 единицы спецтехники.

Сегодня утром, 15 мая, в Адмиралтейском районе загорелась трехкомнатная квартира. Во время пожара пострадал человек, еще семерых пришлось эвакуировать. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Инцидент произошел в доме №10 по Витебской улице. Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 04:39. Огонь тушили 20 сотрудников МЧС и 4 единицы спецтехники. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv