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Во время пожара на Витебской житель дома надышался угарным газом
Сегодня, 9:17
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Во время пожара на Витебской житель дома надышался угарным газом

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Огонь тушили 20 сотрудников МЧС и 4 единицы спецтехники.

Сегодня утром, 15 мая, в Адмиралтейском районе загорелась трехкомнатная квартира. Во время пожара пострадал человек, еще семерых пришлось эвакуировать. Об этом сообщили в пресс-службе  ГУ МЧС по Петербургу.

Инцидент произошел  в доме №10 по Витебской улице. Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 04:39. Огонь тушили 20 сотрудников МЧС и 4 единицы спецтехники. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: шесть человек эвакуировали из горящего офисного здания на Звенигородской

Фото: Piter.tv

 

Теги: горела квартира, мчс, пожар на витебской, пострадал житель, тушили квартиру
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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