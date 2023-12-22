Одного из пострадавших в тяжелом состоянии доставили на вертолете в больницу.

Женщина погибла после нападения слона на грузовик туристов в Замбии. Об этом сообщил The Mirror.

Инцидент произошел в национальном парке "Кафуэ". Разъяренное животное следовало за автомобилем группы во время экскурсии. В момент, когда грузовик остановился, слон приблизился к грузовику и перевернул его.

Жертвой происшествия стала 80-летняя пенсионерка. Еще пять человек пострадали. Одного из пострадавших в тяжелом состоянии доставили на вертолете в больницу.

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Видео: Telegram / SHOT