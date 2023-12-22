Женщина погибла после нападения слона на грузовик туристов в Замбии. Об этом сообщил The Mirror.
Инцидент произошел в национальном парке "Кафуэ". Разъяренное животное следовало за автомобилем группы во время экскурсии. В момент, когда грузовик остановился, слон приблизился к грузовику и перевернул его.
Жертвой происшествия стала 80-летняя пенсионерка. Еще пять человек пострадали. Одного из пострадавших в тяжелом состоянии доставили на вертолете в больницу.
Ранее мы сообщали, что в Красноярске поймали нетрезвого водителя, который вез ребенка и устроил ДТП.
Видео: Telegram / SHOT
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