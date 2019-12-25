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Женщина пыталась пронести в "Кресты" 11 мобильных телефонов в лаваше
Сегодня, 11:14
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nadezhda_sib

Женщина пыталась пронести в "Кресты" 11 мобильных телефонов в лаваше

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Сотрудники СИЗО выявили содержание посылки.

Женщина пыталась передать в "Кресты" мобильные телефоны, спрятав их в мучные изделия. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН по Петербургу и области.

Сотрудники СИЗО-1 нашли при досмотре передачи для подследственного 11 мобильный телефоно и 9 USB-кабелей к ним. Женщина положила их в лаваши. 

В отношении петербурженки составили протокол о привлечении ее к ответственности по статье 19.12 КоАП РФ, проводится проверка. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Невском районе два рецидивиста избили петербуржца металлической трубой. 

Фото: пресс-служба УФСИН по Петербургу и Ленобласти

Теги: кресты, сизо
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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