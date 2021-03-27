Женщина отвоевала у грабителя сумку в парадной на Загребском бульваре

Неизвестный бил петербурженку и требовал отдать вещь.

Вечером 26 марта в полицию обратилась 44-летняя петербурженка, едва не лишившаяся собственной сумки. Как стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах, в парадной дома №31/5 по Загребскому бульвару на женщину напал неизвестный.

Петербурженка зашла в парадную собственного дома, услышав, что кто-то бежит за ней, в итоге возле лифта на нее набросился мужчина. Злоумышленник начал бить женщину требовать сумку, но храбрая горожанка не отдавала свою вещь всеми силами. На видео, попавшим в распоряжении редакции, видно, как потасовка с площадки у лифта перемещается ко входной двери. Возле нее грабитель и петербурженка боролись больше, чем полминуты. В итоге женщине удалось открыть домофонную дверь, в этот же момент с улицы к двери подошел местный житель, и грабитель испугался. Злоумышленник убежал в неизвестном направлении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, нападавшего разыскивают.

Ранее на Наставников поймали рецидивиста, ограбившего магазин с игрушечным пистолетом.

Видео: Piter.TV