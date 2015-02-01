На Наставников поймали рецидивиста, ограбившего магазин с игрушечным пистолетом

Мужчину с пистолетом заметили местные жители.

Около двух часов ночи в четверг, 18 марта, неизвестный ограбил круглосуточный магазин в одном из домов на проспекте Наставников. Как сообщили в пресс-службе УВО, мужчина заявился в магазин с предметом, похожим на пистолет, и, угрожая оружием, украл пять банок пива и сигареты.

Возле магазина грабителя с пистолетом в руках увидели местные жители и сразу же обратились к правоохранителям. Прибывшие на место бойцы Росгвардии задержали хулигана, который при виде патрульной машины бросил на землю пистолет. Оружие оказалось игрушечным.

Похищенные товары у злоумышленника изъяли, самого грабителя передали полиции. Выяснилось, что ранее мужчина был судим за угрозу убийством, оскорбление представителя власти и незаконное хранение наркотиков.

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