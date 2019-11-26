Женщина, оставившая в кустах в Подмосковье новорожденного ребенка, хотела его смерти

В сети опубликовано видео признание женщины, которая бросила ребенка на улице в минусовую температуру.

В Москве нашли и задержали женщину, которая уставила ребенка в мороз умирать.

Накануне Piter.TV рассказывал подробности обнаружения маленькой девочки (1-1,5 месяца) на пустыре в кустах. Прохожие услышали плач ребенка и спасли его передав медикам. Полиция вскоре нашла и задержала биологическую мать ребенка.

Ей оказалась 33-летняя гражданка страны ближнего зарубежья. На допросе она дала признательные показания, где совершенно спокойно рассказала, что оставила малышку в минусовую (-5 градусов) погоду умирать. Также женщина сказала, что сделала это сознательно и добровольно, так как ребенок ей был не нужен.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство малолетнего". Малышка находится в больнице, где ей оказана необходимая медицинская помощь.

Сегодня ранее: В Иркутске 16-летний парень спас от изнасилования 9-летнюю школьницу 48-летним зеком (видео).

Видео: СУ СК РФ