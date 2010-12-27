В Подмосковье в кустах нашли плачущего младенца

Ребенок жив, и был госпитализирован в больницу. Малышу около полутора месяцев.

В Раменском районе Подмосковья в понедельник утром обнаружен плачущий младенец.

Сообщается, что младенец, завернутый в плед, был обнаружен в кустах возле одного из жилых домов поселка Дружба Раменского городского округа. Малыша срочно доставили в больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное, сообщает ТАСС.

Найденному ребенку 1-1,5 месяца. Это девочка. Следственные органы по данному факту проводят проверку.

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