В Саратовской области 5 день ищут пропавшего 12-летнего школьника

Мальчик ушел гулять 21 ноября по родному селу и домой не вернулся.

В Саратовской области продолжаются поиски 12-летнего мальчика.

Школьник 21 ноября в вечернее время ушел гулять с друзьями в родном селе Песчанка Самойловского района Саратовской области. Известно, что друзья разошлись и все вернулись домой, кроме него. Поисками занимаются полиция, местные жители, волонтеры отряда "Лиза Алерт". По состоянию на воскресенье 24 ноября поисками пропавшего школьника занимаются более 150 человек.

По факту пропажи несовершеннолетнего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего".

Проводятся комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и местонахождения ребенка. Поисковые мероприятия ведутся непрерывно. Проводятся осмотры жилых домов и нежилых строений, прочесывается местность, обследуются водоемы, производятся допросы родственников мальчика, учащихся и педагогического состава школы, где обучается ребенок. СУ СК РФ по Саратовской области

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Видео и фото: СУ СК РФ по Саратовской области