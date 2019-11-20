На Кубани найденную в выгребной яме 9-летнюю девочку пытались убить

В сети опубликовано видео спасения девочки.

На Кубани возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство" маленькой девочки, которую нашли через сутки в выгребной яме.

Следственные органы СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщают, что вечером 19 ноября поступило заявление о пропаже 9-летней девочки из хутора Родниковского. В поисках ребенка принимали участие следователи, сотрудники полиции, местные жители, волонтеры из отряда "Лиза Алерт". Благодаря четко спланированным действиям в кратчайшие сроки было установлено местонахождения ребенка.

Пропавшая девочка была обнаружена одним из полицейских в выгребной яме на территории местного дома культуры. Ребенка с сильным переохлаждением достали из ямы и срочно доставили в больницу. Позднее у ребенка выявлены характерные травмы и с учетом обстоятельств обнаружения ребенка незамедлительно было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".

В настоящее время следователем проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, совершившего преступление. В ходе расследования следователем тщательным образом будут изучены условия жизни малолетней. СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Расследование уголовного дела продолжается.

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Видео: СУ СК РФ