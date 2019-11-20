В Подмосковье нашли убитым мужчину, который пропал в апреле

Сотрудники МВД задержали подозреваемых в убийстве молодого мужчины, которые и показали, где закопали тело.

В Московской области задержали двух подозреваемых в убийстве 40-летнего мужчины, который в апреле 2019 года уехал на своей машине и пропал.

Следственные органы СУ СК РФ по Московской области сообщают, что в апреле текущего года мужчина выехал из Москвы в сторону Ногинска на своем автомобиле и пропал. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники и следователи вышли на след причастных к преступлению. В октябре в деревне Аксёно-Бутырки в частном доме задержан один из предполагаемых соучастников. В ноябре 2019 года в Тульской области задержан второй соучастник. Мужчины после задержания написали явку с повинной и рассказали подробности убийства.

Выяснилось, что один из подозреваемых должен был убитому сумму в 3 миллиона рублей. Убийство было совершено с целью завладения имуществом жертвы. Они назначили жертве встречу, на которой воткнули нож в грудь. Преступники убили мужчину и забрали у него денежные средства, два планшета, 2 телефона, ноутбук и автомобиль потерпевшего.

Подозреваемые показали и место, где закопали тело своей жертвы. Оно было захоронено в теплице на приусадебном участке.

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Видео: МВД РФ по Московской области