Петербурженку оштрафовали за унизительные голосовые сообщения

Было возбуждено дело по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

В Пушкинском районе оштрафовали петербурженку за унизительные голосовые сообщения. Об этом сообщили в городской прокуратуре.

Было установлено, что 18 апреля 2024 года 42-летняя женщина записывала и отправляла 39-летней пострадавшей голосовые сообщения, унижающие её честь и достоинство. Причиной подобного поведения стали личные неприязненные отношения между женщинами.

По данному факту в отношении правонарушительницы было возбуждено дело по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.

Этот случай является еще одним напоминанием о важности уважения к другим людям и недопустимости оскорблений и унижений в общении. прокуратура Санкт-Петербурга

Ранее суд оштрафовал коррекционную школу на Васильевском острове за обзывательства ребенка.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)