Суд оштрафовал коррекционную школу на Васильевском острове за обзывательства ребенка

Суд удовлетворил иск прокурора и обязал школу выплатить 50 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Василеостровский районный суд Петербурга принял решение оштрафовать государственную коррекционную школу №4 за систематическое оскорбление учеников с ограниченными возможностями здоровья и применение физического насилия.

Штраф был назначен по иску прокурора, поданному в интересах несовершеннолетнего П. и его матери. В ходе судебного заседания было установлено, что педагоги школы использовали ненормативную лексику в отношении ученика первого класса. Суд удовлетворил иск прокурора и обязал школу выплатить 50 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее мировой судья признал виновной одну из педагогов, Татьяну Жихареву, в совершении побоев. Она была приговорена к 10 суткам ареста, и этот приговор не был обжалован. Жихарева также является фигуранткой уголовного дела о нанесении побоев.

Ранее в Петербурге будут судить двух педагогов за нарушения правил ЕГЭ.

Фото: Piter.TV