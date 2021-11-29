В Петербурге будут судить двух педагогов за нарушения правил ЕГЭ

Административные дела были возбуждены против двух учителей из Центрального района.

В Петербурге два педагога будут привлечены к ответственности за нарушение процедуры проведения ЕГЭ.

Согласно информации из картотеки мировых судей города, административные дела по статье 19.30 КоАП РФ ("Нарушение установленного законодательством об образовании порядка проведения государственной итоговой аттестации") были возбуждены против двух учителей из Центрального района. Ответственность по данной статье предусматривает штраф в размере от 20 до 40 тыс. рублей.

Кроме того, к ответственности также планируют привлечь выпускницу из Невского района.

Ранее суд в Петербурге запретил строительство плавучих домов в Галерной гавани.

Фото: ВКонтакте / ЕГЭ