Суд в Петербурге запретил строительство плавучих домов в Галерной гавани

ООО "Марина" начало строительство плавучих домов на территории объекта культурного наследия федерального значения без разрешения КГИОП.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти запретил ООО "Марина" строительство плавучих домов в Галерной гавани на период рассмотрения иска от городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) против реализации этого проекта. Об этом пишет "Фонтанка", ссылаясь на сайт суда.

Ведомство подало иск против компании 19 июня. ООО "Марина" начало строительство плавучих домов на территории объекта культурного наследия федерального значения без разрешения КГИОП. В ведомстве потребовали демонтировать постройки и освободить территорию от строительных материалов, рекламных баннеров, мусора и восстановить благоустройство.

Изначально суд оставил иск, так как КГИОП не предоставил нужных доказательств. Об этом ответчика предупредили. Однако уже 25 июня документы приняли к судебному производству, наложили обеспечительные меры.

Ранее законность строительства плавучих домов в Галерной гавани устанавливала прокуратура Петербурга.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства по факту строительства плавучих домов в Галерной гавани. Прокуратура выяснит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования. Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры