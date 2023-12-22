В Петербурге прокуратура проверяет ход строительства квартала плавучих домов

Прокуратура установит, исполняется ли застройщиком законодательство о безопасности судоходства.

Северо-Западная транспортная прокуратура после публикации информации в петербургских СМИ о строительстве квартала плавучих домов в Галерной гавани проводит проверку. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 24 апреля.

Прокуратура установит, исполняется ли застройщиком законодательство о безопасности судоходства.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства по факту строительства плавучих домов в Галерной гавани. Прокуратура выяснит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования. Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти могут начать производить плавучие дома – хаусботы. Они состоят на 85% из отечественных комплектующих.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры