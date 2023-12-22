Производство плавучих домов намерены запустить в Ленобласти

Хаусботы строят из судовой стали и способны вмерзать в лёд.

В Ленинградской области могут начать производить плавучие дома – хаусботы. Вице-губернатор Николай Циганов сообщил о потенциале этой идеи после знакомства с ней в Москве. Мобильные и модульные технологии позволят увеличить номерной фонд в туристической отрасли Ленобласти.

Хаусботы строят из судовой стали и способны вмерзать в лёд. Они состоят на 85% из отечественных комплектующих.

По словам производителей, лавинообразный спрос на плавучие дома ожидается через два-три года.

Ранее мы сообщили о том, что за год число самоходных машин в Ленобласти возросло.

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