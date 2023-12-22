За год число самоходных машин в Ленобласти возросло

На текущий момент в Ленобласти зарегистрировано 34 736 самоходных машин. В 2022 году их количество составляло 33 470.

В 2023 году в Ленинградской области было зарегистрировано на 1 266 единиц больше самоходных машин, включая тракторы, снегоходы и багги. Это связано с развитием агропромышленного комплекса и увеличением количества спецтехники для уборки.

В течение года в регионе было оказано 32 744 государственные услуги, связанные с регистрацией самоходных машин, проведением техосмотров, экзаменами на право управления этой техникой и выдачей удостоверений тракториста-машиниста.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, на текущий момент в Ленобласти зарегистрировано 34 736 самоходных машин. В 2022 году их количество составляло 33 470.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти запланировано около 2,5 тыс. субботников.

Фото: Правительство Ленобласти