Женщина ограбила блокадницу во Всеволожске на 300 000 рублей

Преступница обронила сумку и шарф.

В понедельник, 6 апреля, в УВМД по Всеволожском району обратилась пенсионерка 1944 года рождения. Пострадавшая сообщила, что на неё напала неизвестная женщина цыганской внешности и украла 300 000 рублей из сумки. Об этом стало известно Piter.TV.

Ограбление произошло в парадной дома на Александровской улице. Злоумышленница обронила на месте преступления сумку и шарф.

Сотрудники полиции изучают запись с камеры видеонаблюдения, которая была установлена в подъезде. Грабительница объявлена в розыск. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы рассказывали о том, что отец с темным прошлым похитил для дочери коллекционную куклу в Пулково.

Фото: Pixabay