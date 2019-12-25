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Женщина ограбила блокадницу во Всеволожске на 300 000 рублей
Сегодня, 12:32
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Женщина ограбила блокадницу во Всеволожске на 300 000 рублей

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Преступница обронила сумку и шарф.

В понедельник, 6 апреля, в УВМД по Всеволожском району обратилась пенсионерка 1944 года рождения. Пострадавшая сообщила, что на неё напала неизвестная женщина цыганской внешности и украла 300 000 рублей из сумки. Об этом стало известно Piter.TV.

Ограбление произошло в парадной дома на Александровской улице. Злоумышленница обронила на месте преступления сумку и шарф. 

Сотрудники полиции изучают запись с камеры видеонаблюдения, которая была установлена  в подъезде. Грабительница объявлена в розыск. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы рассказывали о том, что отец с темным прошлым похитил для дочери коллекционную куклу в Пулково.

Фото: Pixabay 

Теги: всеволожский район, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области,

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