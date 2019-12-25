Отец с темным прошлым похитил для дочери коллекционную куклу в Пулково

Горе-отец с темным прошлым разыскивается за неоплаченный подарок для дочери, рассказали 6 апреля в пресс-службе полиции на транспорте.
Как выяснилось, 49-летний мужчина возвращался с супругой и дочерью домой в Сургут. Отец решил порадовать ребенка новой игрушкой, но не захотел платить за брендовую куклу "Девочка Эльф" в одном из магазинов аэропорта "Пулково" и просто украл куклу. В терминале Сургута рецидивиста задержали и доставили в дежурную часть.
Отмечается, что ранее мужчина неоднократно был судим за убийство и угрозу убийством. На данный момент в отношении него возбуждено новое уголовное дело, на этот раз – о краже. Горе-отцу грозит до двух лет лишения свободы.
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Фото: pixabay
Обсуждение ( 1 )
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