Петербурженка с ножом пыталась украсть продукты в магазине

Женщина заявила, что ей нечего есть и она очень голодная.

В понедельник, 6 апреля, стало известно, что в Петербурге горожанка из-за голода пыталась ограбить продуктовый магазин. Об инциденте рассказал в своем Facebook журналист Арсений Веснин.

Инцидент произошел в одном из магазинов в центре города. По словам Веснина, женщина в медицинской маске попыталась пронести мимо кассы набор продуктов. В итоге за ней кинулись охранники и продавцы. Петербурженка достала нож и заявила, что "она в отчаянии, есть нечего, за продукты готова стоять до конца".

"Выглядела она действительно убедительно. Слава богу, удалось решить все миром, мы ей просто купили продукты, а она убрала нож и ушла, даже спасибо сказала. Но вообще это безумие какое-то", —написал журналист.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге четверо мужчин отобрали заказ у курьера.

Фото:pixabay, Facebook