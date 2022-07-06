Жительница Ленобласти украла телефон и попыталась похитить парфюмерию на Ефимова

Женщина обвиняется в присвоении и покушении на грабеж.

Прокуратура Адмиралтейского района утвердила обвинительное заключение в отношении 29-летней жительницы Ленинградской области. Она обвиняется по части 2 статьи 160 УК РФ (присвоение, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину), части 3 статьи 30 части 1 статьи 161 УК РФ (попытка грабежа). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, обвиняемая в августе под предлогом позвонить похитила мобильный телефон потерпевшей стоимостью 15 тысяч рублей.

После этого обвиняемая попыталась похитить парфюмерию и косметику на сумму около 3 тысяч рублей из магазина на улице Ефимова, однако одна из работниц успела догнать злоумышленницу.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд.

Ранее сообщалось, что суд Петербурга оставил дома пенсионерку-колдунью по делу о краже 1 млн рублей.

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