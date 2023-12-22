Петербурженка предстанет перед судом за оплату покупок чужой банковской картой

Она нашла её на мосте через реку Оккервиль

Петербурженка предстанет перед судом за то, что оплачивала свои покупки найденной банковской картой. Об этом сообщила прокуратура Невского района.

По версии следствия, 24 декабря 2023 года обвиняемая, проходя по пешеходному мосту через реку Оккервиль, обнаружила банковскую карту. Осмотрев её, женщина поняла, что банковская карта оснащена функцией бесконтактной оплаты.

Найденной банковской картой обвиняемая расплачивалась за покупки стоимостью менее тысячи рублей, для чего пин-код был не нужен. В общей сложности ей удалось купить товаров на общую сумму свыше 5 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

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