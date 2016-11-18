Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении женщины, забравшей телефон ребенка на площадке

Прокуратура Красногвардейского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летней уроженки одной из стран ближнего зарубежья. Она обвиняется по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба гражданину). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, в мае обвиняемая увидела под скамейкой телефон, который случайно оставил несовершеннолетний. Она убедилась, что ребенок ушел и забрала телефон стоимостью 10 тысяч рублей.
После этого женщина, спрятав телефон в карман, скрылась. Сим-карту женщина вытащила из телефона и выкинула, а телефон подарила родственнику.
Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, ударившего товарища по голове из-за телефона
Фото: pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все