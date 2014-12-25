Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, ударившего товарища по голове из-за телефона

Прокуратура Приморского района утвердила обвинительное заключение в отношении 39-летнего уроженца Краснодарского края. Он обвиняется по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По версии следствия, в мае в доме на улице Савушкина между обвиняемым и его знакомым произошел конфликт. У обвиняемого пропал сотовый телефон, и он заподозрил в краже потерпевшего. В итоге хозяин телефона избил жертву кулаками по голове, после чего нанес удар ножом.
В конфликт вмешались другие знакомые участников происшествия. Потерпевшему была оказана медицинская помощь.
Уголовное дело направлено в Приморский районный суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга занялась мужчиной, укравшим пластины рекламного щита для сдачи на металлолом
Фото: pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все