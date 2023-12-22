Женщина-курьер ранила ножом сожителя на улице Костюшко

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В воскресенье, 14 января, в поли2ию поступило сообщение о ножевом ранении мужчины в квартире одного из домов по улице Костюшко. Об этом стало известно Piter.TV.

Сотрудники скорой помощи обнаружили по указанному адресу 37-летнего гражданина с колото-резанным ранением грудной клетки и живота, ранением диафрагмы, сквозным ранением желудка и ранением поджелудочной железы. Пострадавший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Вечером того же дня в экстренные службы поступило сообщение от 26-летней жительницы Республики Башкортостан, проживающей по указанному адресу и работающей курьером. Женщина заявила, что она нанесла ножевое ранение своему сожителю. Подозреваемая была задержана на Будапештской улице и пояснила, что нанесла ножевые ранения мужчине в результате внезапно возникшего конфликта после совместного распития спиртного.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что задержан подозреваемый в нападении на студента в общежитии на Пражской.

Фото: Piter.TV