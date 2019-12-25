Женщина выбросила кучу мусора из окна своей квартиры на Северном проспекте

Местные жители давно обратили внимание на неадекватное поведение соседки.

Вечером четверга, 21 июля, жители дома №83 по Северному проспекту снова удивились поведению неадекватной соседки. На этот раз дама выкинула из окна квартиры на втором этаже посуду, покрышки от машин и инструменты прямо на дорогу. Об этом сообщили очевицы в соцсетях.

По словам свидетелей произошедшего, от разговора с полицией и "скорой" гражданка отказалась.

Известно, что жители микрорайона не в первый раз наблюдают чудачества со стороны женщины. Некоторые соседи утверждают, что 2 недели назад она выбила окно в собственной квартире.

Ранее мы сообщили о том, что в убийстве жительницы Кудрово подозревают её подругу.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Максим Фортуна)