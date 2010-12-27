Женщина из Ленобласти чуть не убила знакомого за отказ от интимной близости

Она ударила мужчину ножом в грудь.

Жительница города Сланцы едва не убила своего знакомого за отказ вступить с ней в интимную близость. Об этом сообщает Следком Ленинградской области.

Весной 2018 года в квартире обвиняемой находились знакомые ей мужчины и все они распивали спиртные напитки. Будучи в состоянии алкогольного опьянения между ней и ее приятелем завязался конфликт и женщина ударила его ножом в грудь. В конфликт вмешался второй гость и оказал пострадавшему помощь. Как оказалось, он поплатился за свой отказ вступить в интимную близость с обвиняемой.

В данный момент женщина находится под подспиской о невыезде и ждет суда.

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